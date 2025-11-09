Шойгу прибыл в Египет для переговоров с руководством страны

«Планируется обсудить с египетскими партнерами широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, представляющих взаимный интерес, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, — рассказали в пресс-службе аппарата СБ РФ. — В числе приоритетных направлений — обсуждение перспектив реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе в сферах военного и военно-технического сотрудничества. Стороны также обсудят пути активизации диалога по линии правоохранительных ведомств и специальных служб с акцентом на обеспечение информационной безопасности, борьбу с терроризмом и экстремизмом».