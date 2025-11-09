Ричмонд
Шойгу прибыл в Египет для переговоров с руководством страны

КАИР, 9 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации прибыл в Египет, где проведет переговоры с высшим политическим и военным руководством страны. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Источник: РИА "Новости"

«9 ноября 2025 года секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации России прибыл с рабочим визитом в Египет. В аэропорту Каира его встречали советник президента Египта по вопросам национальной безопасности Файза Эль-Нага и чрезвычайный и полномочный посол РФ в Арабской Республике Египет Георгий Борисенко», — отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, в ходе визита Шойгу встретится с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси, его советником по национальной безопасности Файзой Эль-Нагой, министром иностранных дел Бадром Абдель Аты, министром обороны и военной промышленности Абдель Магидом Сакром и руководителями других силовых структур и специальных служб.

«Планируется обсудить с египетскими партнерами широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, представляющих взаимный интерес, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, — рассказали в пресс-службе аппарата СБ РФ. — В числе приоритетных направлений — обсуждение перспектив реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе в сферах военного и военно-технического сотрудничества. Стороны также обсудят пути активизации диалога по линии правоохранительных ведомств и специальных служб с акцентом на обеспечение информационной безопасности, борьбу с терроризмом и экстремизмом».

Отдельное внимание будет уделено продвижению стратегических российских проектов, в первую очередь в торгово-экономической и энергетической сферах, а также в области обеспечения продовольственной безопасности, добавили в пресс-службе. В состав российской делегации вошли представители руководства МВД, МИД, Минюста, Минпромторга, ФСВТС, Росфинмониторинга, Росгвардии, «Рособоронэкспорта», Роскосмоса, Росатома и других структур.

