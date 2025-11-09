Ричмонд
Гавличек: флаги Украины нужно постепенно снять с госучреждений в Чехии

Флаги уже выполнили свою задачу, заявил кандидат на пост министра промышленности и торговли.

Источник: Аргументы и факты

Украинские флаги необходимо постепенно снимать со зданий госучреждений Чехии, так как они уже выполнили свою цель, заявил первый зампредседателя движения ANO («Акция недовольных граждан»), кандидат на пост главы министерства промышленности и торговли в формирующемся правительстве Карел Гавличек.

«Конечно, этот (украинский. — Прим. ред.) флаг не будет снят в первый же день (после назначения Гавличека в министерств) но я придерживаюсь того мнения, чтобы эти флаги постепенно были сняты со зданий госучреждений», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос модератора в эфире на телеканале CNN Prima NEWS.

Гавличек отметил, что вывешивание флагов Украины после февраля 2022 года было выражением солидарности Чехии с этой страной, сегодня этот жест теряет свой эффект.

«Давайте поддерживать Украину теми делами, о которых договоримся, а флаги уже выполнили свою задачу», — сказал зампредседателя ANO.

Ранее сообщалось, что по требованию нового спикера чешского парламента, лидера партии SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамуру флаг Украины сняли со здания кабмина.

Напомним, кабинет министров премьера Чехии Петра Фиалы, лидера Гражданской демократической партии, утвердил свою отставку на заседании 6 ноября.