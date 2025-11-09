В Молдавии установили очередной памятник пособникам нацистов

«В селе Слобозия Маре Кагульского района Республики Молдова ассоциация по героизации нацизма Monumentum открыла очередной памятник военнослужащим нацистской Румынии, погибшим летом 1941 года во время вторжения в Советской Союз. Фальсификаторы традиционно обозначили пособников Гитлера “героями-освободителями”, погибшими “за вызволение Бессарабии из рабства”. Это уже 4-й объект, открытый в честь румыно-фашистских оккупантов за последний месяц», — написал он.