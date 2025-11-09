Президент Колумбии раскритиковал международные концепции Трампа

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В статье для журнала Time президент Колумбии Густаво Петро заявил, что концепции «мира через силу» и «миропорядка, основанного на правилах» не оправдали себя. Об этом сообщает ТАСС.
Его комментарии приурочены к саммиту Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) и Европейского союза, который проходит в колумбийской Санта-Марте 9 и 10 ноября.
Петро отметил, что международный порядок, основанный на правилах, находится в кризисе. Он отметил ужасающие конфликты, которые не удалось разрешить благодаря политике «мира через силу», проводимой администрацией президента США Дональда Трампа, особенно в Африке. В отличие от США, которые отошли от многосторонности и научного консенсуса по климатическим вопросам, страны СЕЛАК и ЕС продолжают совместные усилия и обладают потенциалом для исправления ситуации.
Президент Колумбии также подчеркнул экономическую мощь СЕЛАК и ЕС, которые вместе составляют более 21% мирового ВВП, призвав к единству в условиях глобальных вызовов. Он вновь осудил угрозы и санкции со стороны Трампа, который назвал его «нарколидером», подчеркивая, что Колумбия отвергает такие обвинения как политическую показуху.
Петро отметил достижения своей администрации в борьбе с наркотрафиком, включая рекордные объемы конфискации кокаина, и подтвердил намерение продолжать политику «тотального мира» и сотрудничество с ЕС в этой сфере. Он заключил, что интересам человечества служит не антагонизм и разделение на сферы влияния, а именно сотрудничество. -0-