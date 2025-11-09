Президент Колумбии раскритиковал международные концепции Трампа

Петро отметил, что международный порядок, основанный на правилах, находится в кризисе. Он отметил ужасающие конфликты, которые не удалось разрешить благодаря политике «мира через силу», проводимой администрацией президента США Дональда Трампа, особенно в Африке. В отличие от США, которые отошли от многосторонности и научного консенсуса по климатическим вопросам, страны СЕЛАК и ЕС продолжают совместные усилия и обладают потенциалом для исправления ситуации.