Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox News: Иран в 2025 году передал «Хезболле» не менее миллиарда долларов

Минфин США, по информации Fox News, считает, что в 2025 году Иран передал ливанскому движению «Хезболла» не менее 1 миллиарда долларов.

Минфин США, по информации Fox News, считает, что в 2025 году Иран передал ливанскому движению «Хезболла» не менее 1 миллиарда долларов.

Иран, как говорится в публикации, продолжает перечислять средства «Хезболле» даже с учетом плохого состояния экономики и американских санкций.

Замруководителя американского министерства Джон Херли заявил, что Иран должен подвергаться жесткому давлению.

Читайте материал «Бессент: шатдаун может привести к сокращению экономического роста США вдвое».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше