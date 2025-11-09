Fox News: Иран в 2025 году передал «Хезболле» не менее миллиарда долларов

Иран, как говорится в публикации, продолжает перечислять средства «Хезболле» даже с учетом плохого состояния экономики и американских санкций.
Замруководителя американского министерства Джон Херли заявил, что Иран должен подвергаться жесткому давлению.
