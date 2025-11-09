ТАСС: Казахстан заявил, что РФ готова увеличить срок пребывания для перевозчиков

Россия готова увеличить срок пребывания в стране без регистрации для казахстанских грузоперевозчиков, вновь повысив его до 180 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.
«Российская сторона выразила готовность содействовать скорейшему решению вопроса по возвращению прежнего срока пребывания казахстанских водителей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по новым нормам срок пребывания в России для иностранных граждан был сокращен до 90 дней в течение года. При этом российская сторона готова увеличить этот период до 180 дней для водителей из Казахстана, осуществляющих международные перевозки.
Ранее KP.RU сообщал, что в октябре на границе России и Казахстана было зафиксировано скопление порядка 7,5 тысячи машин с грузами из Китая, что спровоцировало задержки поставок на несколько дней.