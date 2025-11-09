Ричмонд
ТАСС: Казахстан заявил, что РФ готова увеличить срок пребывания для перевозчиков

Российская сторона может увеличить срок пребывания в стране для казахстанских грузоперевозчиков до 180 дней.

Источник: Комсомольская правда

Россия готова увеличить срок пребывания в стране без регистрации для казахстанских грузоперевозчиков, вновь повысив его до 180 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

«Российская сторона выразила готовность содействовать скорейшему решению вопроса по возвращению прежнего срока пребывания казахстанских водителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по новым нормам срок пребывания в России для иностранных граждан был сокращен до 90 дней в течение года. При этом российская сторона готова увеличить этот период до 180 дней для водителей из Казахстана, осуществляющих международные перевозки.

Ранее KP.RU сообщал, что в октябре на границе России и Казахстана было зафиксировано скопление порядка 7,5 тысячи машин с грузами из Китая, что спровоцировало задержки поставок на несколько дней.