Шойгу с делегацией прибыл в Каир

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл в Каир для проведения переговоров с высшим политическим и военным руководством Египта.
Шойгу прилетел в Каир вместе с делегацией, заявили в пресс-службе аппарата Совбеза. В составе делегации представители МИД, Минпромторга, Минюста и других российских министерств и ведомств.
Делегацию встретил советник президента Египта Файза Эль-Нага, а также посол России Георгий Борисенко.
Шойгу планирует встретиться с президентом Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси и радом других высокопоставленных политиков.
