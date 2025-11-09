Ричмонд
Шойгу с делегацией прибыл в Каир

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл в Каир для проведения переговоров с высшим политическим и военным руководством Египта.

Шойгу прилетел в Каир вместе с делегацией, заявили в пресс-службе аппарата Совбеза. В составе делегации представители МИД, Минпромторга, Минюста и других российских министерств и ведомств.

Делегацию встретил советник президента Египта Файза Эль-Нага, а также посол России Георгий Борисенко.

Шойгу планирует встретиться с президентом Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси и радом других высокопоставленных политиков.

