Британия изучает, может ли КНР дистанционно управлять автобусами, пишет FT

По данным издания, первыми об этой лазейке узнали в норвежском транспортном управлении Ruter. Согласно его расследованию, китайский производитель Yutong располагает удаленным доступом к системе управления автобусом. Отмечается, что этот механизм предназначен для загрузки обновлений ПО и диагностики, однако с его помощью можно также оказывать воздействие на автобусы во время движения. В этой связи норвежское ведомство решило провести проверку двух электробусов Yutong в изолированной среде. В Ruter пришли к выводу, что, если вынуть из электробусов сим-карты, их нельзя будет отключить удаленно. Но тогда автобусы будут отсоединены и от других электронных систем.