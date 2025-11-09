Шойгу прибыл в Каир для переговоров с высшим руководством Египта

Во время встреч планируется обсудить перспективы реализации договоренностей в сферах военного и военно-технического сотрудничества, пути активизации диалога по линии правоохранительных ведомств и спецслужб по обеспечению информационной безопасности и борьбе с терроризмом и экстремизмом, рассказали в аппарате Совбеза. Среди других тем переговоров — продвижение стратегических российских проектов, в том числе в торгово-экономической и энергетической сферах и в области обеспечения продовольственной безопасности, говорится в сообщении.