Шойгу прибыл в Каир для переговоров с высшим руководством Египта

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу прибыл в воскресенье, 9 ноября, в Каир, где запланированы переговоры с высшим политическим и военным руководством Египта, сообщили в аппарате ведомства.
«В ходе визита в Каире запланированы встречи с президентом Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, советником по нацбезопасности Файзой Эль-Нагой», — говорится в сообщении.
Кроме того, Шойгу планирует провести переговоры с главой МИД Египта, министром обороны и военной промышленности и другими руководителями силовых структур и спецслужб, сообщили в Совбезе РФ.
Во время встреч планируется обсудить перспективы реализации договоренностей в сферах военного и военно-технического сотрудничества, пути активизации диалога по линии правоохранительных ведомств и спецслужб по обеспечению информационной безопасности и борьбе с терроризмом и экстремизмом, рассказали в аппарате Совбеза. Среди других тем переговоров — продвижение стратегических российских проектов, в том числе в торгово-экономической и энергетической сферах и в области обеспечения продовольственной безопасности, говорится в сообщении.
По данным Совбеза, в состав российской делегации вошли представители руководства МВД, МИД, Минюста, Минпромторга, ФСФТС, «Рособоронэкспорта», «Роскосмоса», «Росатома», Росгвардии и другие.
Напомним, в сентябре Шойгу отправился в Багдад по рабочей командировке, где прошли встречи с высокопоставленными политическими и военными руководителями Ирака.