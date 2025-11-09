Ричмонд
Белый дом заявил о возможном сокращении ВВП США при продолжении шатдауна

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП США может сократиться в четвертом квартале 2025 года, если частичная приостановка работы правительства страны (шатдаун) затянется. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы Национального экономического совета при Белом доме Кевина Хассета в эфире телеканала CBS.

Как он отметил, возникшая из-за шатдауна нехватка авиадиспетчеров в аэропортах страны может привести к «масштабным нарушениям авиасообщения, особенно во время праздников». «Период Дня благодарения является одним из самых оживленных в году с точки зрения экономики. Это “черная пятница” и тому подобное», — добавил Хассет. «Если люди не будут путешествовать в это время, то мы можем столкнуться с тем, что четвертый квартал может стать негативным», — подчеркнул он, говоря об изменении ВВП.

Упомянутый праздник, который является одним из самых главных США, отмечают в четвертый четверг ноября (в этом году — 27 ноября). По случаю Дня благодарения миллионы американцев обычно отправляются навестить родных и близких. В «черную пятницу» после Дня благодарения в США начинается сезон предрождественских распродаж и скидок.

Хассет также напомнил, что американский инвестиционный банк Goldman Sachs ранее представил оценки, согласно которым из-за частичной приостановки работы правительства США потеряют около 1,5% ВВП. По мнению Хассета, «этот показатель, вероятно, будет заниженным», если шатдаун продолжится «еще пару недель».

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Текущая приостановка работы правительства США уже стала самой продолжительной в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018—2019 годах во время первого президентского срока действующего американского лидера Дональда Трампа. Тогда начавшийся в полночь 22 декабря 2018 года шатдаун удалось преодолеть на 35-й день — 25 января 2019 года. -0-

