Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ромнах Сумской области заявили о «чрезвычайной ситуации военного характера»

В городе Ромны Сумской области на севере Украины произошла «чрезвычайная ситуация военного характера». Об этом заявил местный мэр Олег Строгний в социальных сетях.

Источник: Life.ru

Градоначальник сообщил о зафиксированных разрушениях объектов инфраструктуры, не уточняя, о каких именно объектах идёт речь. По его словам, для оперативного реагирования будет развёрнут специальный штаб, задачей которого станет ликвидация последствий.

«Будет развернут штаб по ликвидации последствий. К работе на месте чрезвычайной ситуации военного характера привлечены коммунальные предприятия и соответствующие службы», — написал Строгний.

Ранее в силовых структурах РФ заявили, что командование ВСУ предпринимает попытки вернуть контроль над потерянными территориями в Сумской области. Для этого в регионе сосредоточили множество беспилотников и артиллерию, которые постепенно уничтожают российские войска. Согласно данным силовиков, командование Вооружённых сил Украины задействует все доступные ресурсы в этом регионе.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.