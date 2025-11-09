Ранее в силовых структурах РФ заявили, что командование ВСУ предпринимает попытки вернуть контроль над потерянными территориями в Сумской области. Для этого в регионе сосредоточили множество беспилотников и артиллерию, которые постепенно уничтожают российские войска. Согласно данным силовиков, командование Вооружённых сил Украины задействует все доступные ресурсы в этом регионе.