Песков: Россия и Китай не проводят ядерные испытания

В ответ на эти заявления американской стороны российский президент Владимир Путин напомнил, что Россия всегда придерживалась и готова придерживаться обязательств по Договору о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, однако, если Соединённые Штаты либо другие государства-участники Договора нарушат его и проведут ядерные испытания, РФ тоже должна будет предпринять адекватные ответные действия. Об этом Путин сказал во время заседания Совета Безопасности РФ. Подробнее о том, что обсуждалось на этом заседании, читайте здесь на KP.RU.