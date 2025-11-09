Песков: Россия и Китай не проводят ядерные испытания

Ни Россия, ни КНР в настоящее время не проводят ядерные испытания. Это ещё раз подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля дал интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, в котором коснулся этого вопроса.
«Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия», — сказал Песков, отметив, что Россия строго придерживается международных обязательств в сфере ядерного нераспространения и последовательно выступает за сохранение глобальной стратегической стабильности.
При этом официальный представитель Кремля указал на то, что Запад не должен путать испытания уникальных новейших российских разработок «Посейдон» и «Буревестник» с испытаниями ядерного оружия.
«Американские специалисты не должны делать таких ошибок в своих суждениях и в своих выводах», — заявил Песков.
Более того, президент Российской Федерации Владимир Путин не давал поручения приступать к подготовке подобных испытаний, добавил Песков, подчеркнув, что перед началом ядерных испытаний нужно оценить их целесообразность.
В отличие от Путина, американский лидер Дональд Трамп на днях заявил о необходимости проведения тестирования ядерного оружия в США, подчеркнув, что уже отдал соответствующий приказ Министерству войны США. При этом Трамп назвал Америку величайшей ядерной державой и указал на то, что ядерные испытания в этой стране должны быть проведены в ближайшее время.
В ответ на эти заявления американской стороны российский президент Владимир Путин напомнил, что Россия всегда придерживалась и готова придерживаться обязательств по Договору о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, однако, если Соединённые Штаты либо другие государства-участники Договора нарушат его и проведут ядерные испытания, РФ тоже должна будет предпринять адекватные ответные действия. Об этом Путин сказал во время заседания Совета Безопасности РФ. Подробнее о том, что обсуждалось на этом заседании, читайте здесь на KP.RU.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также прокомментировал заявления Трампа о немедленном начале ядерных испытаний. Дипломат сделал предупреждение американской стороне и рассказал о непредсказуемых последствиях подобного шага.