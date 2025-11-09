Ричмонд
В США конгрессмены отказались от каникул до решения вопроса о шатдауне

Группа демократов в Сенате США готова содействовать прекращению шатдауна.

Источник: Аргументы и факты

Лидер республиканского большинства Джон Тьюн заявил, что Сенат США продолжит заседание до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о возобновлении работы правительства, пишет OANN.

«Верхняя палата Конгресса планировала уехать из Вашингтона на каникулы в районе Дня ветеранов (11 ноября — прим. ред.), но Тьюн заявил, что заседание продлится. Сенат собрался на субботнее заседание, чтобы разобраться с тупиковой ситуацией», — сказано в публикации.

При этом, как пишет Axios, группа демократов в Сенате заявила о готовности проголосовать вместе с республиканцами за пакет законопроектов, которые направлены на возобновление работы федерального правительства. По данным издания, как минимум 10 сенаторов-демократов поддержат его в ходе процедурного голосования.

Ранее в Белом доме заявили, что экономический ущерб от шатдауна может стать долгосрочным.

Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
