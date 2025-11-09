В США конгрессмены отказались от каникул до решения вопроса о шатдауне

Лидер республиканского большинства Джон Тьюн заявил, что Сенат США продолжит заседание до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о возобновлении работы правительства, пишет OANN.
«Верхняя палата Конгресса планировала уехать из Вашингтона на каникулы в районе Дня ветеранов (11 ноября — прим. ред.), но Тьюн заявил, что заседание продлится. Сенат собрался на субботнее заседание, чтобы разобраться с тупиковой ситуацией», — сказано в публикации.
При этом, как пишет Axios, группа демократов в Сенате заявила о готовности проголосовать вместе с республиканцами за пакет законопроектов, которые направлены на возобновление работы федерального правительства. По данным издания, как минимум 10 сенаторов-демократов поддержат его в ходе процедурного голосования.
Ранее в Белом доме заявили, что экономический ущерб от шатдауна может стать долгосрочным.