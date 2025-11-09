Шойгу прибыл в Каир для переговоров с руководством страны

В аэропорту Каира Сергея Шойгу встречали советник президента Египта по вопросам национальной безопасности Файза Эль-Нага и чрезвычайный и полномочный посол РФ в Арабской Республике Египет Георгий Борисенко. В ходе визита запланирована встреча с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси, его советником по национальной безопасности Файзой Эль-Нагой, министром иностранных дел Бадром Абдель Аты, министром обороны и военной промышленности Абдель Магидом Сакром и руководителями других силовых структур.