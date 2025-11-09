При столкновении двух поездов у Братиславы пострадали около 30 человек человек

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Около 30 человек пострадали при столкновении поездов рядом с Братиславой, сообщает РИА Новости со ссылкой на словацкое издание SME.
Вечером в воскресенье словацкая полиция сообщила, что рядом с Братиславой столкнулись два поезда. Новостное агентство TASR сообщало, что на месте ЧП есть пострадавшие, но их точное число не уточнялось.
«На месте аварии должно быть, по данным SME, около 30 раненых», — говорится в сообщении на сайте издания в воскресенье.
К месту столкновения поездов направился глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что случившееся требует тщательного расследования. -0-