Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При столкновении двух поездов у Братиславы пострадали около 30 человек человек

К месту столкновения поездов направился глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что случившееся требует тщательного расследования.

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Около 30 человек пострадали при столкновении поездов рядом с Братиславой, сообщает РИА Новости со ссылкой на словацкое издание SME.

Вечером в воскресенье словацкая полиция сообщила, что рядом с Братиславой столкнулись два поезда. Новостное агентство TASR сообщало, что на месте ЧП есть пострадавшие, но их точное число не уточнялось.

«На месте аварии должно быть, по данным SME, около 30 раненых», — говорится в сообщении на сайте издания в воскресенье.

К месту столкновения поездов направился глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что случившееся требует тщательного расследования. -0-

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше