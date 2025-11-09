Пушилин: Красноармейск практически окружен, ВС России зачищают центр города

«~Наши ребята знают, что делают, и проводят свою работу достаточно грамотно.~ Командование выстроило стратегию, мы видим это уже сейчас Противник, практически находясь в окружении, конечно, не имеет возможности полноценно выдерживать тот натиск и сдается уже в плен», — сказал он.