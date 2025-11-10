Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Министерства внутренних дел с профессиональным праздником. Российский лидер записал видеообращение, оно размещено на сайте Кремля и доступно здесь.
«В наши дни МВД остаётся одним из важнейших, ключевых звеньев государственного механизма, уверенно обеспечивает общественную безопасность и внутренний порядок в стране, содействует реализации стратегических планов и вносит свой весомый вклад в развитие России как сильного правового и демократического государства», — сказал Путин.
Он обозначил основные задачи, на которые направлено внимание сотрудников российских органов внутренних дел — это противодействие криминалитету, экстремизму, коррупции, обеспечение порядка на дорогах и контроль за процессами миграции.
Президент поблагодарил руководство и личный состав МВД за добросовестную службу и пожелал дальнейших успехов.
Напомним, День сотрудника органов внутренних дел — так полностью стал называться этот праздник после переименования милиции в полицию в 2011 году. Отмечается он 10 ноября. Почему для Дня полиции в 2025 году выбрали именно эту дату, а также о традициях праздника читайте здесь на KP.RU.