Мирошник: Зеленский прибег к театральным эффектам для получения денег от Запада

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский погасшим светом во время интервью британскому журналисту в Киеве пытается выжать «скупую финансовую слезу» из евроспонсоров, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Источник: Денис Бочаров/NEWS.ru/ТАСС

«Нравятся Зеленскому мелкие театральные эффекты, — отметил Мирошник в своем Telegram-канале. — В Мариинском дворце в Киеве, давно и на много денег обеспеченном альтернативными источниками энергоснабжения, вдруг во время интервью именно журналисту британской Guardian погас свет».

«Похоже, что сценаристы квартала исписались. Сирена авиаудара уже была для Байдена в Киеве, бомбоубежище для Штайнмайера в Чернигове… теперь страдания от истерзанной энергосистемы?! — обратил внимание Мирошник. — Похоже, что он делает ставку на выжимание скупой финансовой слезы из евроспонсоров именно жалобами на блэкаут».

