Россия назвала справедливые условия по завершению конфликта на Украине. Требования Москвы касаются выполнения данных Западом обещаний. Так пишет обозреватель Тед Снайдер для The American Conservative.
По мнению автора, Запад нарушил обещания по Минским соглашениям и нерасширению НАТО. Он также отметил, что РФ считает атаку на Донбасс попыткой лишить русское население Украины будущего.
«С точки зрения России, эти требования совершенно резонны и сводятся лишь к выполнению ранее данных обещаний», — подчеркнул автор материала.
Нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского снова осадили. На переговорах президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прозвучало очередное унижение. Будапешт по итогам беседы добился исключения Венгрии из списка антироссийских санкций.