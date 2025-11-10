Ричмонд
Трамп обвинил журналистов Би-би-си в попытке вмешаться в выборы в США

Президент США Дональд Трамп обвинил журналистов Би-би-си в попытке повлиять на исход президентских выборов в США. По словам американского лидера, журналисты исказили его речь так, что можно было подумать, что он призывал захватить здание Конгресса. Об этом он написал в Truth Social.

Источник: Reuters

«Ключевые лица в Би-би-си, включая босса Тим Дэйви, увольняются, поскольку их поймали на фальсификации моей очень хорошей (идеальной!) речи относительно 6 января. Спасибо The Telegraph за разоблачение этих коррумпированных “журналистов”. Это очень нечестные люди, которые пытались повлиять на исход президентских выборов», — написал бывший президент США, передает ТАСС.

В преддверии президентских выборов в США телепередача Panorama, вышедшая на Би-би-си, представила смонтированное выступление Трампа. В результате монтажа создалось впечатление, что политик призывает к захвату здания Конгресса, тогда как в действительности он говорил о важности выражения гражданской позиции ненасильственными способами. На фоне скандала свой пост покинул генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви. Также со своей должности ушла руководитель новостного вещания корпорации Дебора Тернесс.

