На опубликованной записи видно, как в зале, где проходила беседа, неожиданно гаснет свет, и Зеленский вместе с журналистом удивлённо смотрят по сторонам.
В Киеве во время интервью Зеленского пропало электричество. Видео © X / Paul Fleuret.
Уже более двух суток в ряде регионов Украины, включая Киев, введены графики аварийных и почасовых отключений электроэнергии, которые, как ожидается, продолжатся и в дальнейшем.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Российской Федерации, отвечая на террористические действия киевского режима против российской территории, нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины. В результате ночной атаки государственная компания «Центрэнерго» заявила о полной остановке работы всех своих тепловых электростанций. Германия, в свою очередь, призвала Киев согласиться на переговоры, подчёркивая тяжёлую ситуацию с энергоснабжением накануне зимних холодов.
