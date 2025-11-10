Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Российской Федерации, отвечая на террористические действия киевского режима против российской территории, нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины. В результате ночной атаки государственная компания «Центрэнерго» заявила о полной остановке работы всех своих тепловых электростанций. Германия, в свою очередь, призвала Киев согласиться на переговоры, подчёркивая тяжёлую ситуацию с энергоснабжением накануне зимних холодов.