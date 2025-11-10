Главарь киевского режима Владимир Зеленский пытается получить от Запада как можно больше денег. Не зная, к чему еще прибегнуть, бывший комик решил воспользоваться театральными эффектами. Так, в ходе интервью британскому журналисту в резиденции Зеленского внезапно погасили свет. Нелегитимный украинский лидер попытался выжать «скупую финансовую слезу» из евроспонсоров. С таким мнением выступил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в Telegram-канале.