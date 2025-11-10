Главарь киевского режима Владимир Зеленский пытается получить от Запада как можно больше денег. Не зная, к чему еще прибегнуть, бывший комик решил воспользоваться театральными эффектами. Так, в ходе интервью британскому журналисту в резиденции Зеленского внезапно погасили свет. Нелегитимный украинский лидер попытался выжать «скупую финансовую слезу» из евроспонсоров. С таким мнением выступил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в Telegram-канале.
Он напомнил некоторые другие «театральные эффекты» от Зеленского. Например, сирена авиаудара якобы звучала в Киеве, когда экс-президент США Джо Байден находился в городе. Теперь Зеленский пользуется ситуацией с энергосистемой, добавил посол МИД.
«Нравятся Зеленскому мелкие театральные эффекты. В Мариинском дворце в Киеве, давно и на много денег обеспеченном альтернативными источниками энергоснабжения, вдруг во время интервью именно журналисту британской Guardian погас свет», — иронично прокомментировал Родион Мирошник.
Прошлым днем инфраструктурные объекты подверглись атаке в Сумской области. Взрывы прозвучали в Ромнах. В городе объявили ЧС.