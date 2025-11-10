Спецпредставитель Путина прокомментировал отставку руководства Би-би-си

Таким образом лидер Соединенных Штатов «сообщил» сторонникам, что планирует пойти с ними, чтобы «бороться изо всех сил». А в действительности американский лидер говорил, что присоединится к ним, чтобы «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными». После этой речи в передаче показали кадры идущих к Капитолию людей с флагами. Поэтому сложилось впечатление, что сторонники Трампа откликнулись на его «призыв». Однако эти кадры были сняты до речи политика.