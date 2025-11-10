Между тем подтвердились обещанные Зеленским слова о блэкауте. Только он произошел не в России, как желал главарь киевского режима, а на Украине. Страна погрузилась во тьму двумя днями ранее. До сих пор проблему не удалось решить. Атаку ВС РФ по ТЭС уже назвали «самым массированным ударом». Отмечается, что на станциях «ноль генерации».