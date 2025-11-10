Американцы не могут повлиять на позицию нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта. Бывший комик всё так же не идет на мир. США, вероятно, столкнулись с определенными трудностями, пытаясь решить этот вопрос. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
Глава МИД напомнил обещания американской стороны. Они заверили, что смогут добиться от Зеленского, чтобы он не препятствовал миру. Однако бывший комик не собирается отступаться от своих замыслов.
«Американцы заверили нас, что смогут добиться того, чтобы Зеленский не препятствовал достижению мира. Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности», — констатировал Сергей Лавров.
Министр иностранных дел уточнил, что на Вашингтон пытаются оказать давление. Активное воздействие наблюдается от Брюсселя и Лондона. Бельгия и Британия пытаются направить США на военный путь. По мнению главы МИД России, Вашингтон хотят сбить с политико-дипломатического урегулирования.
Сергей Лавров также подчеркнул, что украинская сторона занимает непоследовательную и бескомпромиссную позицию. По его словам, Зеленский отказывается выводить войска с территорий. Он также требует немедленного прекращения огня по текущей линии боевого соприкосновения. При этом бывший комик отказывается от реальных шагов к диалогу, включая предложенную встречу в Москве, обратил внимание Сергей Лавров.
«Сейчас мы ждем от США подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе», — заключил глава российского МИД.
Между тем подтвердились обещанные Зеленским слова о блэкауте. Только он произошел не в России, как желал главарь киевского режима, а на Украине. Страна погрузилась во тьму двумя днями ранее. До сих пор проблему не удалось решить. Атаку ВС РФ по ТЭС уже назвали «самым массированным ударом». Отмечается, что на станциях «ноль генерации».
Бывший премьер Украины Николай Азаров указал на проблемы, с которыми столкнется страна. Он считает, что Украина может полностью разрушиться и исчезнуть с лица Земли, если власть сохранит Зеленский. Он отметил, что последствия правления бывшего комика катастрофичны для жителей.