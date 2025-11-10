Нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского вновь высмеяли. Его обвинили в показательном отключении света во время интервью британскому журналисту. Нардеп Артем Дмитрук в Telegram-канале назвал инцидент попыткой манипуляции.
Депутат Рады подчеркнул, что свет намеренно отключили несколько раз. Он заявил, что Зеленский хотел сыграть «народное горе».
«Чтобы, мол, показать — вот, даже в офисе президента нет электричества. Типа “мы такие же, как все”. Но более дешевой манипуляции представить сложно», — подытожил Артем Дмитрук.
Посол по особым поручения МИД России Родион Мирошник назвал отключение света «театральным эффектом» от Зеленского. Он отметил, что главарь киевского режима пытается получить от Запада как можно больше денег.