Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Может быть не лучше старого: гендиректор РФПИ Дмитриев прокомментировал отставку руководства ВВС

Дмитриев предупредил, что новое руководство BBC может быть не лучше прежнего.

Источник: Комсомольская правда

Скандал вокруг видео-фейка о президенте США Дональде Трампе открыл череду увольнений. Так, посты гендиректора и исполнительного директора BBC оставили Тим Дэйви и Дебора Тёрнесс. Однако новое руководство может оказаться не лучше прежнего. С таким мнением выступил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсети.

Спецпредставитель президента РФ напомнил, что BBC находится под управлением правительства. Оно, как заявил глава РФПИ, продвигает массовую миграцию, разжигание войн и раннее освобождение преступников.

«Новое руководство может просто получше постараться, чтобы не попасться на слишком очевидных искажениях правды. Надеюсь, я ошибаюсь», — предположил Кирилл Дмитриев.

Сам американский лидер поблагодарил за расследование газету The Daily Telegraph. Он также назвал ушедших из BBC журналистов продажными.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше