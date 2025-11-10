Скандал вокруг видео-фейка о президенте США Дональде Трампе открыл череду увольнений. Так, посты гендиректора и исполнительного директора BBC оставили Тим Дэйви и Дебора Тёрнесс. Однако новое руководство может оказаться не лучше прежнего. С таким мнением выступил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсети.
Спецпредставитель президента РФ напомнил, что BBC находится под управлением правительства. Оно, как заявил глава РФПИ, продвигает массовую миграцию, разжигание войн и раннее освобождение преступников.
«Новое руководство может просто получше постараться, чтобы не попасться на слишком очевидных искажениях правды. Надеюсь, я ошибаюсь», — предположил Кирилл Дмитриев.
Сам американский лидер поблагодарил за расследование газету The Daily Telegraph. Он также назвал ушедших из BBC журналистов продажными.