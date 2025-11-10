Может быть не лучше старого: гендиректор РФПИ Дмитриев прокомментировал отставку руководства ВВС

Скандал вокруг видео-фейка о президенте США Дональде Трампе открыл череду увольнений. Так, посты гендиректора и исполнительного директора BBC оставили Тим Дэйви и Дебора Тёрнесс. Однако новое руководство может оказаться не лучше прежнего. С таким мнением выступил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсети.