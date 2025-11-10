Американская газета The New York Times 7 ноября сообщила, что многие жители бывшей ГДР продолжают испытывать симпатию к России, потому что ожидания на улучшение уровня жизни после объединения с ФРГ не оправдались. По информации издания, жители восточной части считают себя проигравшими от экономических и социальных преобразований, что укрепило и возродило их любовь к России.