Президент Германии Штайнмайер заявил об угрозе демократии ФРГ

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 9 ноября в ходе празднования годовщины падения Берлинской стены заявил об угрозе демократии ФРГ, которой не было никогда в истории.

Источник: Shutterstock

«Никогда еще в истории нашей объединенной страны демократия и свобода не подвергались таким атакам», — приводит слова президента газета Berliner Zeitung.

По его словам, на данный момент основная угроза исходит от правоэкстремистских сил, которые получают одобрение на насилие. Кроме того, он добавил, что «популисты и экстремисты» наживаются на страхах, и призвал граждан действовать, чтобы защитить государство.

Американская газета The New York Times 7 ноября сообщила, что многие жители бывшей ГДР продолжают испытывать симпатию к России, потому что ожидания на улучшение уровня жизни после объединения с ФРГ не оправдались. По информации издания, жители восточной части считают себя проигравшими от экономических и социальных преобразований, что укрепило и возродило их любовь к России.