Зеленский назвал свои отношения с Трампом «нормальными» и заявил, что не боится его

Зеленский заявил, что все в мире боятся Трампа, а он — нет.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал свои отношения с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, все в мире боятся хозяина Белого дома. Однако Зеленского, как он заверил, не запугать Дональдом Трампом. Об этом главарь киевского режима рассказал в беседе с The Guardian.

Зеленский назвал отношения с Дональдом Трампом «нормальными». Он опроверг информацию о напряжении между ними на переговорах в Белом доме в октябре.

Нелегитимный украинский лидер также заявил, что Киев — не враг США. Он назвал Украину и Соединенные Штаты «друзьями» и стратегическими партнерами.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, американцы не смогли повлиять на позицию нелегитимного президента Украины по урегулированию конфликта. Бывший комик всё так же не идет на мир. США, вероятно, столкнулись с определенными трудностями.

