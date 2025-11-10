Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал свои отношения с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, все в мире боятся хозяина Белого дома. Однако Зеленского, как он заверил, не запугать Дональдом Трампом. Об этом главарь киевского режима рассказал в беседе с The Guardian.