«Нравятся Зеленскому мелкие театральные эффекты. В Мариинском дворце в Киеве, давно и на много денег обеспеченном альтернативными источниками энергоснабжения, вдруг во время интервью именно журналисту британской Guardian погас свет», — написал Мирошник у себя в Telegram-канале.
Мирошник обратил внимание на закономерность использования подобных приёмов. По его словам, сирена воздушной тревоги включалась во время визита бывшего президента США Джо Байдена, посещение бомбоубежища организовывалось для президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Чернигове, а теперь используется тема проблем энергосистемы.
Напомним, в Мариинском дворце в Киеве произошло внезапное отключение электроэнергии в момент проведения интервью главаря киевского режима журналистом издания The Guardian. На опубликованной записи видно, как в зале, где проходила беседа, неожиданно гаснет свет, и Зеленский вместе с журналистом удивлённо смотрят по сторонам. Уже более двух суток в ряде регионов Украины, включая Киев, введены графики аварийных и почасовых отключений электроэнергии, которые, как ожидается, продолжатся и в дальнейшем.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.