Мирошник: Зеленский использует театральные эффекты, чтобы разжалобить Запад

Напомним, в Мариинском дворце в Киеве произошло внезапное отключение электроэнергии в момент проведения интервью главаря киевского режима журналистом издания The Guardian. На опубликованной записи видно, как в зале, где проходила беседа, неожиданно гаснет свет, и Зеленский вместе с журналистом удивлённо смотрят по сторонам. Уже более двух суток в ряде регионов Украины, включая Киев, введены графики аварийных и почасовых отключений электроэнергии, которые, как ожидается, продолжатся и в дальнейшем.