T&D: Киев отказался от немецких танков Leopard

Германские танки Leopard2А6 могут быть переданы Бразилии после того, как от них отказалась Украина. Об этом информирует портал Technologia&Defensa, ссылаясь на источники в местной армии.
Речь идёт о подержанных и отремонтированных боевых машинах.
«Правительство Германии предложит партию из 65 основных боевых танков (ОБТ) Leopard 2A6, а также 78 боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A5, взятых из стратегических запасов немецкой армии и отремонтированных компанией KNDS», — сказано в публикации. При этом издание не приводит официальных подтверждений этой информации.
Ранее российский боец с позывным «Москва» рассказал об уничтожении танка «Леопард» и передаче куска его брони Путину.
Тем временем стало известно, что ВСУ используют немецкие танки Leopard для эвакуации раненых солдат с поля боя.
Почему танки Leopard 2 потерпели фиаско на поле боя, читайте здесь на KP.RU.