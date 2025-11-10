«Нужно предотвратить»: главный город США готовится к вторжению войск

Ранее демократический социалист Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка. Он стал самым молодым градоначальником в нынешнем тысячелетии и первым мусульманином на этом посту. Мамдани выступает за создание магазинов с дешевыми продуктами, заморозку цен на арендную плату за часть жилья в городе и отмену платы за проезд на автобусах. Президент США Дональд Трамп называл Мамдани коммунистом, обещая прекратить федеральную помощь Нью-Йорку.