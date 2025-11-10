Ранее в Мариинском дворце в Киеве произошло внезапное отключение электроэнергии в момент проведения интервью Владимира Зеленского для издания The Guardian. На опубликованной записи видно, как в зале, где проходила беседа, неожиданно гаснет свет, и бывший комик вместе с журналистом удивлённо смотрят по сторонам. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник предположил, что таким образом главарь киевского режима пытается выжать «скупую финансовую слезу» из европейских партнёров. По его словам, Мариинский дворец в Киеве давно обеспечен альтернативными источниками энергоснабжения.