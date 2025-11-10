Самолёт Трампа пролетел низко над стадионом во время футбольного матча

Самолет американского лидера Дональда Трампа совершил низкий пролёт над стадионом «Нортвест» в штате Мэриленд в то время, когда там шёл матч по американскому футболу. Об этом проинформировала пресс-служба Белого дома.
«Борт номер один совершил впечатляюще низкий пролет над футбольным стадионом “Вашингтон Коммандерс” в Мэриленде, когда там шла игра», — сказано в сообщении.
Сам Трамп выложил видео пролетающего над стадионом самолёта в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, а затем в беседе с журналистами прокомментировал ситуацию словами «Ни у кого не было такого пролёта».
