Председатель партии «Величие» подчеркнул, что территорию Украины используют якобы как поле битвы Запада и России. По словам депутата, текущий конфликт «решит всё».
«Возможно, призом для Украины в случае победы будет вступление в НАТО и Европейский союз. Но я думаю, что они проиграли. Этого не произойдет», — заключил Ивелин Михайлов.
Между тем нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все в мире боятся американского лидера Дональда Трампа. Он же — нет, заверил сам спикер. Зеленский добавил, что у него «нормальные» отношения с Дональдом Трампом.
