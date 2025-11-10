Лавров: США испытывают трудности с убеждением Зеленского в необходимости мира

Лавров также отметил, что, насколько известно российской стороне, в Брюсселе и Лондоне пытаются убедить Вашингтон отказаться от политико-дипломатического пути урегулирования украинского кризиса. Вместо этого, по его словам, они стремятся к полному включению США в усилия по оказанию военного давления на Россию, становясь частью «партии войны».