Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США испытывают трудности в попытках убедить президента Украины Владимира Зеленского отказаться от препятствования мирному урегулированию.
По словам Лаврова, на саммите на Аляске американцы заверили российскую сторону, что смогут добиться от Зеленского шагов, направленных на достижение мира. Однако, судя по всему, в этом вопросе возникли трудности.
Лавров также отметил, что, насколько известно российской стороне, в Брюсселе и Лондоне пытаются убедить Вашингтон отказаться от политико-дипломатического пути урегулирования украинского кризиса. Вместо этого, по его словам, они стремятся к полному включению США в усилия по оказанию военного давления на Россию, становясь частью «партии войны».
Министр подчеркнул, что, несмотря на достигнутые договоренности, Москва не отказывается от своих принципиальных позиций: территориальная целостность России и выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии остаются не подлежащими обсуждению.
— Сейчас мы ждем от США подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе, — цитирует Лаврова РИА Новости.
30 октября стало известно, что Зеленский в рамках мирных переговоров готов рассмотреть возможность предоставления официального статуса русскому языку и отмены закона, запрещающего Украинскую православную церковь.