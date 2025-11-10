Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москва и Дели подготовят соглашение о гарантиях для индийских мигрантов

Стороны могут заключить договоренность во время декабрьского визита Путина в Нью-Дели. Минтруд сообщал, что квота на 2025 год для работников из Индии составляет 71,8 тыс. человек.

Источник: РБК

Стороны могут заключить договоренность во время визита российского президента Владимира Путина в Нью-Дели, пишет издание.

NDTV и News18 ранее передавали что поездка может состояться 5—6 декабря. Сам Путин заявлял, что отправится в Индию в начале следующего месяца и встретится с премьером Нарендрой Моди. По словам посла России Дениса Алипова, «готовится солидный пакет договоренностей по самому широкому спектру».

Как пишет ET, российская и индийская стороны обсуждали вопросы сотрудничества в области трудовой миграции на встрече министров труда двух стран, которая прошла в Дохе 5 ноября.

По данным российского Минтруда, общая квота на привлечение иностранных работников в России в 2025 году составляет 234,9 тыс., для граждан Индии — 71 817. В июле глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин заявил, что всего в Россию в этом году намеревались приехать 1 млн мигрантов из Индии из-за нехватки квалифицированных кадров, ведомство это опровергло.

Индийские рабочие в России в основном заняты в таких секторах, как строительство и текстильная промышленность. ET также тмечает возросший спрос на квалифицированных специалистов в машиностроении и электронике.

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше