Москва и Дели подготовят соглашение о гарантиях для индийских мигрантов

Стороны могут заключить договоренность во время визита российского президента Владимира Путина в Нью-Дели, пишет издание.
NDTV и News18 ранее передавали что поездка может состояться
Как пишет ET, российская и индийская стороны обсуждали вопросы сотрудничества в области трудовой миграции на встрече министров труда двух стран, которая прошла в Дохе 5 ноября.
По данным российского Минтруда, общая квота на привлечение иностранных работников в России в 2025 году составляет 234,9 тыс., для граждан Индии — 71 817. В июле глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин заявил, что всего в Россию в этом году намеревались приехать 1 млн мигрантов из Индии из-за нехватки квалифицированных кадров, ведомство это опровергло.
Индийские рабочие в России в основном заняты в таких секторах, как строительство и текстильная промышленность. ET также тмечает возросший спрос на квалифицированных специалистов в машиностроении и электронике.