Reuters: Турция работает над освобождением мирных жителей из туннелей в Газе

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Турция работает над обеспечением безопасного прохода для примерно 200 мирных жителей сектора Газа, застрявших в туннелях. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Источник: Reuters

«Мы работаем над обеспечением безопасного прохода для примерно 200 мирных жителей Газы, которые в настоящее время застряли в туннелях», — сказал высокопоставленный турецкий чиновник в интервью Reuters. Он также заявил, что Турция поспособствовала возвращению в Израиль тела погибшего заложника старшего лейтенанта Хадара Голдина.

9 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна занимается оказанием помощи палестинскому анклаву и «на сегодняшний день уже отправлены продукты питания, лекарства, медицинское оборудование, одежда, гигиенические принадлежности и товары».

