Reuters: Турция работает над освобождением мирных жителей из туннелей в Газе

«Мы работаем над обеспечением безопасного прохода для примерно 200 мирных жителей Газы, которые в настоящее время застряли в туннелях», — сказал высокопоставленный турецкий чиновник в интервью Reuters. Он также заявил, что Турция поспособствовала возвращению в Израиль тела погибшего заложника старшего лейтенанта Хадара Голдина.