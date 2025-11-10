Трамп уверен, что США близки к возобновлению работы правительства

Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения.