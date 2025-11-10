Ричмонд
В ANO не исключают завершения артиллерийской инициативы для помощи Киеву

Движение ANO (Акция недовольных граждан) допускает прекращение инициативы по поиску и поставке артиллерийских снарядов на Украину. Об этом проинформировало Чешское радио, ссылаясь на слова первого заместителя председателя ANO Карела Гавличека.

Гавличек, выдвинутый на пост министра промышленности и торговли, выразил обеспокоенность проблемами, связанными с данным проектом. Ранее представители ANO предлагали передать эту инициативу под контроль НАТО.

Вместе с тем, Гавличек акцентировал внимание на том, что украинские флаги на зданиях чешских госучреждений следует постепенно убирать, поскольку они, по его словам, «выполнили свое предназначение как символ и выражение солидарности».

Ранее сообщалось, что снятие украинского флага со здания парламента Чехии является сигналом о возвращении Праги к «нормальным» политическим процессам. Член российского совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов отметил, что это решение является закономерным, так как парламент представляет интересы Чехии, а не Украины. Климов выразил надежду на восстановление взаимовыгодных отношений между Прагой и Москвой.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

