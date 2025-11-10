Ранее сообщалось, что снятие украинского флага со здания парламента Чехии является сигналом о возвращении Праги к «нормальным» политическим процессам. Член российского совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов отметил, что это решение является закономерным, так как парламент представляет интересы Чехии, а не Украины. Климов выразил надежду на восстановление взаимовыгодных отношений между Прагой и Москвой.