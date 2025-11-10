Politico: в Сенате США достигли договоренностей по отмене шатдауна

Члены Республиканской и Демократической партий в Сенате Конгресса США якобы пришли к общему мнению по законопроекту, который предусматривает отмену шатдауна (частичную приостановку работы федерального правительства), написала газета Politico со ссылкой на свои источники.
Утверждается, что обе политические силы готовы поддержать решение выделить средства на работу правительства, которые можно будет использовать до 30 января. Голосование по этому поводу должно пройти в ближайшие часы.
В указанном документе также прописано, что на весь 2026 финансовый год будет запланировано финансирование программ по строительству в военных целях, деятельности министерства сельского хозяйства США и ведомства по делам ветеранов.
Журналисты уточнили, что сенаторы согласились взять за основу редакцию законопроекта, которую одобрила Палата представителей.
Напомним, шатдаун в США продолжается с 1 октября. 7 ноября глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет предупредил, что ущерб от приостановки работы правительства оказался серьезнее, чем предполагалось. Он подчеркнул, что шатдаун может нанести США долгосрочный урон.