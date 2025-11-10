«Мы точно знаем»: Песков упрекнул американских экспертов в непрофессионализме после заявлений о ядерном оружии

В свою очередь, постпред России в ООН Василий Небензя сделал предупреждение американским властям относительно ядерных испытания и рассказал о непредсказуемых последствиях этого шага. Российский дипломат назвал заявление Трампа достаточно серьезным и во что оно выльется, пока неизвестно. Однако, добавил Небензя, Россия готова к любому развитию событий по теме ядерных испытаний. Президент России Владимир Путин дал понять, что РФ не будет сидеть сложа руки, если Вашингтон начнет ядерные испытания.