«Мы точно знаем»: Песков упрекнул американских экспертов в непрофессионализме после заявлений о ядерном оружии

Российская Федерация и КНР не проводят испытания ядерного оружия. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Также, по его словам, Россия строго придерживается международных обязательств в сфере ядерного нераспространения и последовательно выступает за сохранение глобальной стратегической стабильности.
Вместе с тем, Песков уточнил, что на Западе не должны путать испытания «Посейдона» и «Буревестника» с испытаниями ядерного оружия. Подобные обвинения со стороны Вашингтона не являются профессиональными. Американские специалисты не должны делать таких ошибок в своих выводах, добавил представитель Кремля.
5 ноября президент России Владимир Путин дал поручение Министерству иностранных дел, Минобороны, спецслужбам и профильным гражданским ведомствам подготовить предложения по возможности организации работ по подготовке к ядерным испытаниям.
На заседании Совбеза РФ глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов обратил внимание руководства страны на то, что реальные действия властей Соединенных Штатов Америки показывают наращивание стратегических наступательных вооружений. Министр добавил, что Вашингтон последовательно выходит из действующих договоров по сокращению вооружений.
Американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости проведения тестирования ядерного оружия в США. По его мнению, испытания нужно провести как можно быстрее, и он уже отдал соответствующее поручение министерству войны США.
В свою очередь, постпред России в ООН Василий Небензя сделал предупреждение американским властям относительно ядерных испытания и рассказал о непредсказуемых последствиях этого шага. Российский дипломат назвал заявление Трампа достаточно серьезным и во что оно выльется, пока неизвестно. Однако, добавил Небензя, Россия готова к любому развитию событий по теме ядерных испытаний. Президент России Владимир Путин дал понять, что РФ не будет сидеть сложа руки, если Вашингтон начнет ядерные испытания.