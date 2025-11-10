Скачко: Зеленский в начале СВО был готов подписать мир на любых условиях

Зеленский в феврале 2022 года был готов подписать соглашение мир на любых условиях, отметил в разговоре с aif.ru политолог Владимир Скачко.
«В первые дни после начала СВО Зеленский был в полной растерянности. Он не мог не понимать, что он в любом случае эту проиграет. И это было изначально, и это понятно сейчас, это было понятно тогда. Он был изначально готов подписать мир на любых условиях, чтобы ему сохранили власть. И весь вопрос был в цене вопроса. Видимо, назвали цену побольше, и он продолжает конфликт до сих пор», — объяснил Скачко.
Ранее о том, как вел себя Зеленский в феврале 2022 года рассказал бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что после начала спецоперации на Украине Зеленский в страхе скрывался в бункерах, в течение двух суток до него невозможно было дозвониться.