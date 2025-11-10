Мирошник: Отключение света у Зеленского — театральный эффект для Запада

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал отключение электроэнергии во время интервью президента Украины Владимира Зеленского, предположив, что это было преднамеренным «театральным эффектом» для получения финансовой помощи от Запада. Об этом он написал в своем Telegram-канале.