Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал отключение электроэнергии во время интервью президента Украины Владимира Зеленского, предположив, что это было преднамеренным «театральным эффектом» для получения финансовой помощи от Запада. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Мирошник отметил, что Мариинский дворец, где проходило интервью, имеет альтернативные источники энергоснабжения. Он сравнил этот инцидент с предыдущими «постановочными» событиями, такими как сирена авиаудара для Джо Байдена в Киеве и убежище для Франка-Вальтера Штайнмайера в Чернигове, задавшись вопросом: «Теперь страдания от истерзанной энергосистемы?».
— Похоже, что сценаристы квартала исписались, — написал Мирошник в своем канале, намекая на попытки Зеленского использовать подобные приемы для привлечения западной поддержки.
Заместитель главного редактора таблоида Bild Пауль Ронцхаймер ранее заявил, что украинские власти целенаправленно отказываются решать проблемы с электроснабжением домов граждан.