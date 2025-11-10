После удара возмездия ВС РФ союзники Киева поняли, что не могут его защитить

Ранее ВС России нанесли мощный ответный удар по объектам военно-промышленного и газоэнергетического комплексов Украины. Министерство обороны РФ подтвердило проведение операции в качестве реакции на предшествующие террористические атаки Киева против российских гражданских территорий. Удар был осуществлён с использованием воздушных, наземных и морских комплексов. Особо было отмечено применение гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а также ударных беспилотных летательных аппаратов. Основными целями атаки стали предприятия украинского ВПК и сопутствующие энергетические объекты, обеспечивающие их функционирование.