«Западные правительства понимают, что не смогут снабдить Украину системами ПВО, чтобы попробовать противостоять ракетам и дронам. И что все попытки это сделать — это полный провал», — отметил Меркурис.
По словам эксперта, союзники Киева лишь истощили собственные запасы и доказали неэффективность своего оружия против российских систем.
«Европейские правительства продолжают настаивать на том, что они с Украиной настолько, насколько потребуется. Даже когда тухнет свет по всей Украине», — заключил аналитик.
Ранее ВС России нанесли мощный ответный удар по объектам военно-промышленного и газоэнергетического комплексов Украины. Министерство обороны РФ подтвердило проведение операции в качестве реакции на предшествующие террористические атаки Киева против российских гражданских территорий. Удар был осуществлён с использованием воздушных, наземных и морских комплексов. Особо было отмечено применение гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а также ударных беспилотных летательных аппаратов. Основными целями атаки стали предприятия украинского ВПК и сопутствующие энергетические объекты, обеспечивающие их функционирование.
