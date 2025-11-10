Украинцы хотят скорейшего завершения конфликта на любых условиях, заявил aif.ru политик, экс-нардеп Килинкар Спиридонов, комментируя блэкаут Киеве и других регионах Украины.
«Ситуацию с отключениями электричества, блэкауты люди оценивают крайне негативно. Они все хотят скорее всего завершения конфликта, переговоров, причем на любых условиях. Им уже абсолютно все равно, в отличие от властей, будет ли Украина в НАТО, не будет в НАТО, будет ли в ЕС, не будет в ЕС. Они хотят прекращения конфликта и завершения этого ада, в который погрузил его режим Зеленского», — рассказал он.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский ведет Украину к разрушению и гибели народа.