В России раскритиковали руководство британского телеканала после отставки

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал уход гендиректора «Би-би-си» Тима Дэйви и исполнительного директора Деборы Тёрнесс.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал уход гендиректора «Би-би-си» Тима Дэйви и исполнительного директора Деборы Тёрнесс. В соцсети X он задался вопросом, станут ли новые руководители корпорации хоть немного лучше прежних.

Дмитриев отметил, что «Би-би-си» остаётся под контролем британского правительства, которое, по его словам, продвигает массовую миграцию, участие в военных конфликтах, электронные ID и досрочное освобождение заключённых. Он добавил, что новое руководство, возможно, просто будет «осторожнее и не попадётся на очевидных искажениях правды».

Ранее Telegraph сообщила, что в программе Panorama на «Би-би-си» речь Дональда Трампа была смонтирована так, чтобы зрителям показалось, будто он призывал к беспорядкам у Капитолия. Авторы передачи соединили начало выступления с фразами, сказанными почти час спустя.

В результате монтаж создавал впечатление, что Трамп говорил сторонникам идти «бороться изо всех сил». На самом деле он призывал «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными». После этой вставки в сюжете показали кадры людей с флагами, идущих к зданию Конгресса, хотя эти съёмки были сделаны ещё до выступления Трампа. Такой приём фактически исказил смысл речи, что и вызвало волну критики в адрес «Би-би-си» и её руководства.

