В России раскритиковали руководство британского телеканала после отставки

В результате монтаж создавал впечатление, что Трамп говорил сторонникам идти «бороться изо всех сил». На самом деле он призывал «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными». После этой вставки в сюжете показали кадры людей с флагами, идущих к зданию Конгресса, хотя эти съёмки были сделаны ещё до выступления Трампа. Такой приём фактически исказил смысл речи, что и вызвало волну критики в адрес «Би-би-си» и её руководства.