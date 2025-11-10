Болгария лишилась порядка 20 млрд евро из-за санкций ЕС против России

«В нынешней ситуации мы не можем отменить санкции против России. Только если всё болгарское правительство изменило бы курс… Мы — член ЕС. У нас нет никаких контактов с Россией и нет идеи относительно того, как можем работать совместно с РФ», — уточнил Ивелин Михайлов.