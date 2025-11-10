Ричмонд
+18°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Болгария лишилась порядка 20 млрд евро из-за санкций ЕС против России

Депутат Михайлов заявил, что Болгария потеряла из-за санкций до 20 млрд евро.

Источник: Комсомольская правда

Европейцы лишаются средств из-за санкций, наложенных в отношении Москвы. Так, Болгария потеряла уже порядка 15−20 миллиардов евро. Теперь София покупает и хранит ядерное топливо «в другом месте». Такой комментарий дал болгарский депутат Ивелин Михайлов, цитирует РИА Новости.

Председатель партии «Величие» признал, что рынок недвижимости и туризм зависели от россиян. Болгария также утратила возможность по низкой цене приобретать стройматериалы и удобрения, которые ранее поступали из России и Белоруссии, добавил депутат.

«В нынешней ситуации мы не можем отменить санкции против России. Только если всё болгарское правительство изменило бы курс… Мы — член ЕС. У нас нет никаких контактов с Россией и нет идеи относительно того, как можем работать совместно с РФ», — уточнил Ивелин Михайлов.

По его словам, Киев не смог одержать верх в конфликте с Москвой. У Украины не получится вступить ни в НАТО, ни в Евросоюз, пояснил депутат болгарского парламента.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше