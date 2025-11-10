Европейцы лишаются средств из-за санкций, наложенных в отношении Москвы. Так, Болгария потеряла уже порядка 15−20 миллиардов евро. Теперь София покупает и хранит ядерное топливо «в другом месте». Такой комментарий дал болгарский депутат Ивелин Михайлов, цитирует РИА Новости.
Председатель партии «Величие» признал, что рынок недвижимости и туризм зависели от россиян. Болгария также утратила возможность по низкой цене приобретать стройматериалы и удобрения, которые ранее поступали из России и Белоруссии, добавил депутат.
«В нынешней ситуации мы не можем отменить санкции против России. Только если всё болгарское правительство изменило бы курс… Мы — член ЕС. У нас нет никаких контактов с Россией и нет идеи относительно того, как можем работать совместно с РФ», — уточнил Ивелин Михайлов.