В США сенат может завершить шатдаун и возобновить работу правительства

Сенат США готовится проголосовать за прекращение шатдауна и восстановление работы федеральных учреждений.

Сенат США готовится проголосовать за прекращение шатдауна и восстановление работы федеральных учреждений. Как сообщает Politico со ссылкой на источники, республиканцы и демократы пришли к основным договорённостям по временному законопроекту, который позволит профинансировать деятельность правительства до конца января.

По данным издания, план предусматривает выделение средств до 30 января 2026 года для министерства сельского хозяйства, ведомства по делам ветеранов и некоторых военных строительных программ. Ожидается, что голосование станет первым шагом к более масштабной сделке по долгосрочному бюджету.

Президент Дональд Трамп ранее обвинил демократов в затягивании кризиса. Он заявил, что именно они блокировали все 14 предложений, направленных администрацией для возобновления работы правительства.

Из-за шатдауна, начавшегося 1 октября, уже возникли серьёзные последствия. По сообщениям СМИ, 9 ноября стало известно, что приостановка работы федеральных структур задержала поставки оружия союзникам по НАТО и Украине на сумму более пяти миллиардов долларов. Временно остановлены поставки ракет AMRAAM, систем Aegis и HIMARS для Дании, Хорватии и Польши.

