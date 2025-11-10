Выяснилось, сколько денег потеряла Болгария из-за санкций против России

Болгария лишилась от 15 до 20 миллиардов евро из-за антироссийских санкций Евросоюза. Об этом заявил депутат парламента и лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов в интервью РИА «Новости».
По его словам, наибольший ущерб стране нанесли проблемы с проектом АЭС в Белене, падение числа российских туристов и рост цен на строительные материалы. Мы легко потеряли 15−20 миллиардов евро из того, что могли бы получить, отметил политик.
Михайлов подчеркнул, что Болгария как член ЕС не может отменить санкции в одностороннем порядке, а отсутствие дипломатических отношений с Россией не позволяет обсуждать этот вопрос напрямую.
Ранее, 1 ноября, Politico писала, что власти Болгарии намерены просить США исключить компанию «Лукойл» из санкционного списка. В Софии опасаются, что ограничения приведут к экономическим трудностям, массовым протестам и даже риску политического кризиса. Представители президента и министерства энергетики отказались давать комментарии.
Читайте также: Стало известно, кто стоял за серией пустынных убийств девушек в Техасе.