Выяснилось, сколько денег потеряла Болгария из-за санкций против России

Болгария лишилась от 15 до 20 миллиардов евро из-за антироссийских санкций Евросоюза.

Болгария лишилась от 15 до 20 миллиардов евро из-за антироссийских санкций Евросоюза. Об этом заявил депутат парламента и лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов в интервью РИА «Новости».

По его словам, наибольший ущерб стране нанесли проблемы с проектом АЭС в Белене, падение числа российских туристов и рост цен на строительные материалы. Мы легко потеряли 15−20 миллиардов евро из того, что могли бы получить, отметил политик.

Михайлов подчеркнул, что Болгария как член ЕС не может отменить санкции в одностороннем порядке, а отсутствие дипломатических отношений с Россией не позволяет обсуждать этот вопрос напрямую.

Ранее, 1 ноября, Politico писала, что власти Болгарии намерены просить США исключить компанию «Лукойл» из санкционного списка. В Софии опасаются, что ограничения приведут к экономическим трудностям, массовым протестам и даже риску политического кризиса. Представители президента и министерства энергетики отказались давать комментарии.

