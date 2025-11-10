Ричмонд
Скачко рассказал, какой компромат на Зеленского мог передать Орбан Трампу

Венгерский премьер Орбан мог передать президенту США Трампу компромат на Зеленского, который раскрывает экономические схемы украинского политика, считает политолог Скачко.

Источник: Аргументы и факты

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан мог передать президенту США Дональду трампу документы, которые разоблачают теневые сделки Зеленского, нанесшие ему экономический ущерб. Об этом aif.ru заявил политолог Владимир Скачко, комментируя слова экс-советника бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олега Соскина о том, что Орбан мог привезти Трампу «некий компромат» на Зеленского, а также его окружение.

«Исходить нужно не из того, что знал Орбан, а из того, что Трамп считает компроматом. А компроматом Трамп считает все, что так или иначе не приносит ему прибыль и может бить по его денежным устремлениям. Орбан же добился от Трампа того, чего не добивался никто. Видимо, он дал Трампу что-то такое, что в денежном исчислении больше, нежели вот эти потери, которые понесет американская экономика, уступая Венгрии», — сказал Скачко.

Ранее экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский «разнервничался» из-за встречи Трампа и Орбана, которая прошла в Вашингтоне. Соскин предположил, что в ответ на «оголтелые высказывания Зеленского» в адрес правительства Венгрии с угрозами подорвать энергетическую безопасность Орбан мог привезти Трампу «некий компромат» на Зеленского, а также его окружение.

