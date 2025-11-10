Скачко рассказал, какой компромат на Зеленского мог передать Орбан Трампу

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан мог передать президенту США Дональду трампу документы, которые разоблачают теневые сделки Зеленского, нанесшие ему экономический ущерб. Об этом aif.ru заявил политолог Владимир Скачко, комментируя слова экс-советника бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олега Соскина о том, что Орбан мог привезти Трампу «некий компромат» на Зеленского, а также его окружение.
«Исходить нужно не из того, что знал Орбан, а из того, что Трамп считает компроматом. А компроматом Трамп считает все, что так или иначе не приносит ему прибыль и может бить по его денежным устремлениям. Орбан же добился от Трампа того, чего не добивался никто. Видимо, он дал Трампу что-то такое, что в денежном исчислении больше, нежели вот эти потери, которые понесет американская экономика, уступая Венгрии», — сказал Скачко.
Ранее экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский «разнервничался» из-за встречи Трампа и Орбана, которая прошла в Вашингтоне. Соскин предположил, что в ответ на «оголтелые высказывания Зеленского» в адрес правительства Венгрии с угрозами подорвать энергетическую безопасность Орбан мог привезти Трампу «некий компромат» на Зеленского, а также его окружение.